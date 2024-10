News

Nicolo Figini | 23 Ottobre 2024

Lo sapevate che WhatsApp sta per introdurre la possibilità di aggiungere i contatti da qualsiasi dispositivo e non solo dallo smartphone? Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

La nuova funzione di WhatsApp

Continuano le novità per quanto riguarda l’app di messaggistica istantanea. Alcune di queste sono strettamente legate all’intelligenza artificiale, come per esempio la ricerca delle immagini, la chat vocale con Meta AI oppure ancora il fatto che l’AI sarà in grado di ricordarsi molti dettagli delle chat private degli utenti.

In altri casi, invece, si parla di tool che vanno ad aggiungere un qualcosa in più all’applicazione, così da tenere il passo con tutte le altre app. Stiamo parlando, per esempio, della futura possibilità di inserire la musica all’interno dei propri Stati. Ma non finisce qui perché, come riporta il profilo Twitter ufficiale, è in arrivo una nuova funzione.

Siete stanchi di poter aggiungere i contatti in rubrica solo tramite il vostro smartphone? Molto preso WhatsApp permetterà di compiere questo gesto anche da qualsiasi altro dispositivo, che sia un computer oppure un tablet:

“Non c’è bisogno di prendere il tuo dispositivo principale. Aggiungi o modifica i tuoi contatti da qualsiasi dispositivo collegato- Ve lo presentiamo oggi”.

Inoltre, sappiamo che sta arrivando anche un’opzione che consentirà di salvare il numero di telefono scelto solo su WhatsApp. Una novità entusiasmante per tutti coloro che vorrebbero separare i contatti relativi al lavoro da quelli relativi alla vita quotidiana.

Al momento, non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita e non sappiamo quando verranno rilasciate tali funzioni. Probabilmente, dopo una serie di test su un gruppo limitato di persone, vedranno la luce ma per il momento dobbiamo solo aspettare. Vi terremo informati con qualsiasi news ulteriore che verrà rilasciata prossimamente.