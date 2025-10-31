WhatsApp arriva finalmente su Apple Watch dopo anni

News

Martina Pedretti | 31 Ottobre 2025

WhatsApp

WhatsApp sbarca finalmente su Apple Watch: l’app è realtà dopo anni di attesa

Ci sono voluti anni di richieste, indiscrezioni e versioni non ufficiali, ma il momento è arrivato: WhatsApp è finalmente disponibile su Apple Watch. Dopo aver debuttato tempo fa su WearOS, l’app di messaggistica di Meta porta ora le sue funzioni anche al polso degli utenti iPhone, con una versione ottimizzata per watchOS.

Per ora si tratta di una release in fase beta, accessibile solo a chi partecipa al programma TestFlight di WhatsApp, ma è già un passo importante verso un’integrazione completa con l’ecosistema Apple.

La nuova app non è ancora pensata per sostituire completamente quella su iPhone, ma offre tutte le funzioni essenziali per gestire le conversazioni in mobilità. Gli utenti possono leggere e rispondere ai messaggi, inviare note vocali direttamente dal microfono dell’orologio e reagire ai messaggi con emoji tramite una pressione prolungata sullo schermo.

Leggi anche: WhatsApp aggiunge la protezione con passkey per i backup delle chat

Le chat vengono sincronizzate automaticamente con l’iPhone collegato, garantendo una transizione fluida tra i due dispositivi. Non è necessario riconfigurare l’account o effettuare nuovi accessi: basta aprire l’app sullo smartwatch e ritrovare subito le proprie conversazioni.

Come specificato da WABetaInfo, l’app non è ancora completamente autonoma. Infatti per il momento richiede che l’iPhone sia connesso e nelle vicinanze. Tuttavia in futuro non è escluso che WhatsApp possa diventare standalone, proprio come accade per Apple Music o Telegram.

Non è ancora stata comunicata una data precisa per il rilascio pubblico su App Store. Meta sta raccogliendo feedback dai beta tester per correggere eventuali bug e ottimizzare l’esperienza utente prima della distribuzione globale.

Nel frattempo, chi è iscritto al programma TestFlight può già scaricare la versione preliminare e provare l’ebbrezza di ricevere un messaggio WhatsApp direttamente al polso — senza dover tirare fuori l’iPhone.