Presto su WhatsApp si potranno trasformare in note vocali anche gli stati degli utenti: la novità è in arrivo

Gli utenti di WhatsApp potranno trasformare lo stato in una nota vocale

WhatsApp sta lavorando a una novità dedicata allo stato degli utenti, ovvero il testo personalizzabile che compare quando nella pagina del contatto. Infatti è in arrivo un aggiornamento che permetterà di cambiare lo stato non solo in formato testuale ma facendolo diventare anche, all’occorrenza, una nota vocale.

All’interno della beta 2.22.16.3 di WhatsApp per Android è presente questa novità ancora inedita. Ormai la funzione della nota vocale come stato di WhatsApp è nelle fasi finali della sua progettazione e pertanto potrebbe arrivare come parte integrante della versione stabile nei prossimi mesi. Questa feature è stata scovata da WABetaInfo, che come sempre riesce a fornire anticipazioni sul futuro di WhatsApp.

Gli utenti potranno quindi presto creare uno stato personalizzato scegliendo tra diverse possibilità. Infatti sarà possibile creare uno stato con media a scelta o utilizzando una nota vocale.

In ogni caso la novità è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo quando arriverà in una versione stabile di WhatsApp. Rimaniamo in attesa di novità da parte dell’applicazione stessa. Vi piace questo strumento in arrivo? Lo userete? Vi ricordiamo che con la nota vocale non si può registrare solo la propria voce, ma qualsiasi cosa si desideri, usando il microfono dell’app. Ci sarà da sbizzarrirsi veramente!

PC Professionale © riproduzione riservata.