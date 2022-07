Su WhatsApp si potranno presto modificare i messaggi inviati

Dopo aver annunciato che alcune importanti funzionalità sono in fase di sviluppo come nascondere il proprio stato, WhatsApp sta finalmente lavorando sulla possibilità di modificare i messaggi di testo. Si tratta d un futuro aggiornamento della beta di WhatsApp per Android, iOS e desktop.

WhatsApp infatti sta ora lavorando per consentire agli utenti di modificare i propri messaggi di testo. Questo strumento è già presente sul noto competitor Telegram, che come al solito è sempre un passo avanti. WABetaInfo rivela che la novità è però in arrivo presto.

In uno screenshot del sito, si vede che WhatsApp sta effettivamente sviluppando questa una nuova opzione che consentirà di modificare i messaggi. Presto quindi si potrà correggere qualsiasi errore di battitura dopo aver inviato un messaggio. Probabilmente non sarà presente una cronologia delle modifiche per controllare le versioni precedenti dei messaggi modificati. Inoltre, i dettagli sulla finestra temporale per consentire alle persone di modificare i propri messaggi sono sconosciuti al momento. Presto avremo sicuramente maggiori informazioni in merito.

La novità è stata individuata su WhatsApp beta per Android, ma l’app di messaggistica sta lavorando per portare la stessa funzionalità su WhatsApp beta per iOS e Desktop. Sfortunatamente, poiché questa funzionalità è in fase di sviluppo, non sappiamo quando potranno accedervi i beta tester, e nemmeno quando avverrà il rollout definitivo.

PC Professionale © riproduzione riservata.