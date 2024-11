News

Martina Pedretti | 28 Ottobre 2024

WhatsApp lancia una nuova funzionalità di verifica dei link per maggiore sicurezza

WhatsApp ha introdotto nella sua versione beta un’interessante novità: una funzione di verifica dei link per incrementare la sicurezza degli utenti.

Questa nuova caratteristica permette di controllare i link ricevuti o inviati direttamente tramite Google Search, offrendo agli utenti la possibilità di rilevare eventuali contenuti pericolosi o malevoli. Attualmente disponibile per alcuni beta tester, si prevede che questa funzione possa essere rilasciata presto per tutti gli utenti di WhatsApp.

WABetaInfo ha rivelato che la funzione è attiva nella versione beta 2.24.22.19 dell’app per Android. Si tratta di uno strumento molto semplice da usare: basta premere a lungo su un link in un messaggio per visualizzare l’opzione “Ottieni informazioni sul link su Google”, disponibile nel menu contestuale accanto a opzioni come “Copia link” e “Apri link”. Selezionando questa voce, l’utente viene reindirizzato all’app Google per ottenere informazioni dettagliate sull’URL.

Questa novità quindi offre un’ulteriore protezione contro possibili tentativi di phishing o siti web potenzialmente dannosi.

In precedenza, WhatsApp aveva già sperimentato un’opzione chiamata “Cerca sul Web” per i messaggi inoltrati di frequente, pensata per verificare l’autenticità dei contenuti e contrastare la disinformazione. Con la nuova funzione, tuttavia, gli utenti possono verificare qualsiasi link, non solo quelli inoltrati ripetutamente. Questa evoluzione segna un passo importante per WhatsApp nell’ambito della sicurezza digitale e della protezione dei propri utenti.

Non è ancora chiaro se la vecchia funzione “Cerca sul Web” coesisterà con il nuovo strumento o se sarà integrata completamente. Tuttavia, sembra probabile che entrambe le opzioni continueranno ad essere disponibili, considerando che hanno scopi leggermente differenti.

Poiché il sistema di verifica dei link è ancora in fase di test, non è ancora stata stabilita una data precisa per la sua diffusione nella versione stabile di WhatsApp.