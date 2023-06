News

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

Le novità di WhatsApp Business

WhatsApp Business ha raggiunto un traguardo davvero molto importante: la piattaforma ha raggiunto il traguardo di 200 milioni di utenti attivi nel corso del mese. Numeri importanti che dimostrano la crescita esponenziale della piattaforma che viene utilizzata principalmente da piccole o medie imprese e clienti.

Pensate che solo nel 2020 WhatsApp Business contava circa 50 milioni di utenti iscritti. Sicuramente non pochi, ma se si pensa alla cifra attuale, c’è sicuramente da impallidire. Oggi il numero infatti è totalmente cambiato. E come comunicato da Meta ci sono delle importantissime novità! Quali? Ve le spieghiamo subito qui di seguito.

Ora c’è la possibilità di creare inserzioni su Facebook e Instagram che rimandino appunto a WhatsApp. Il tutto senza dover passare da Facebook.

A breve quindi sarà possibile creare annunci pubblicitari per i due social direttamente dall’app WhatsApp Business. Non servirà, come dicevamo, passare da altre piattaforme. Cosa fare allora? Basta un indirizzo di posta elettronica e un metodo di pagamento.

Ma non sono le uniche novità in arrivo sull’applicazione di messaggistica. Perché secondo quanto emerso WhatsApp Business permetterà alle aziende di interfacciarsi con i propri clienti nel modo più rapido e veloce possibile. Come? Semplicemente con messaggi personalizzati ai ognuno, offerte o promemoria per un qualsiasi appuntamento.

Quindi anziché inviare manualmente i messaggi ai clienti, come si legge sul sito ufficiale di WhatsApp Business, si potranno mandare messaggi personalizzati, suddividendo persino i “Clienti Vip” da “Nuovi Clienti”.

La funzionalità di cui vi abbiamo parlato sarà a pagamento. A oggi però non abbiamo ulteriori dettagli. Quindi non ci resta che attendere ulteriori notizie per poter capirne bene il tutto. Intanto vi invitiamo a seguirci per non perdervi nemmeno una news su WhatsApp Business e non solo!

