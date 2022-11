Non solo i sondaggi, su WhatsApp arrivano altre due novità come la camera mode e le immagini profilo nelle chat di gruppo

WhatsApp non si ferma e in questi giorni sembra essere davvero scatenato con i diversi aggiornamenti come la camera mode e le immagini di profilo nelle chat di gruppo. Tutte novità che vanno ad aggiungersi a quelle annunciate di recente come la possibilità di utilizzare l’applicazione di messaggistica su più dispositivi (un massimo di 4) con il medesimo numero di telefono. O ancora la creazione di sondaggi.

Come fornito da FidelityHouse, grazie alla release beta per Android 2.22.24.20 alcuni tester (così come le beta 2.22.24.19 e 2.22.24.20) si sono ritrovati quanto in sviluppo nella beta 2.22.21.8. Nel dettaglio su WhatsApp arriva la Camera Mode. In cosa consiste nello specifico, vi starete chiedendo probabilmente? Cambia l’opzione che permette il passaggio dallo scattare foto al registrare video. Attualmente noi conosciamo due pulsanti per entrambe le funzioni. Precedentemente, invece, si doveva tenere premuto il pulsante di scatto nella fotocamera anche per la realizzazione dei video. Questa è la prima novità.

E non è finita, perché c’è ancora un altro importante aggiornamento. E ora vi spieghiamo di cosa si tratta. Su WhatsApp c’è un’altra nuova opzione, di cui si era parlato già a ottobre. Si tratta dell’immagine profilo accanto agli utenti nelle varie chat di gruppo. Spesso capita di averne tantissime e succede anche di creare un po’ di confusione. Ma niente paura! Questo permetterà quindi di aiutare ognuno di noi a distinguere coloro che non sono presenti in rubrica oppure distinguere gli utenti che magari hanno lo stesso nome. La particolare funzione l’avevamo già vista nella beta 22.23.0.70 per iOS. Adesso la ritroviamo anche nella beta per Desktop, release 2.2245.3.

Camera Mode e le immagini di profilo nelle chat di gruppo, quindi, sono solo alcune delle tantissime novità di WhatsApp. Che ne pensate? Siete soddisfatti di questi notizie sull’applicazione? Continuate a seguirci per altre news sul mondo della tecnologia!

