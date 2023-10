News

Martina Pedretti | 2 Ottobre 2023

WhatsApp

Sui Canali WhatsApp è in arrivo la funzione per copiare rapidamente i link dagli aggiornamenti: ecco la novità

I Canali WhatsApp si aggiornano: arriva la copia dei link nei post

WhatsApp sta lavorando per apportare miglioramenti ai Canali, e infatti son sempre in arrivo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente. In particolare, gli utenti che installano WhatsApp beta per iOS e Android potrebbero ora essere in grado di copiare i collegamenti dagli aggiornamenti dei canali.

Dopo aver annunciato il lancio globale dei canali WhatsApp, il social sta ora esplorando nuove funzioni riguardanti questo strumento. Dopo aver annunciato una novità legata alla ricerca rapida degli aggiornamenti di stato, e una funzionalità per eliminare automaticamente i contenuti multimediali dei canali, WhatsApp sta ora rilasciando una funzionalità per consentire agli utenti di copiare rapidamente i link dai post del canale.

La nuova opzione all’interno delle opzioni del messaggio, consente agli utenti di copiare il link dai post. Così è possibile aprire il canale presentando il messaggio a cui è stato associato il link, rendendo più facile l’accesso. È importante notare che non è necessario essere il creatore del canale per ottenere questo tipo di link. Infatti questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti con accesso al canale.

La novità

Questa funzionalità è vantaggiosa in quanto consente agli utenti di condividere rapidamente aggiornamenti importanti dal canale con altre persone. In questo modo non si dovrà inoltrare manualmente l’update. Ciò significa che è anche possibile condividerlo fuori da WhatsApp semplicemente copiando il link. Così tutti possono facilmente aprire l’aggiornamento del canale, senza cercare nella cronologia.

La funzionalità per copiare i link dai post dei canali è disponibile per alcuni utenti che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e WhatsApp beta per Android dal Play Store e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.