News

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

WhatsApp

I canali WhatsApp in Italia

Ieri sono ufficialmente sbarcati i canali WhatsApp in ben 150 Paesi, anche in Italia! Questi offrono la possibilità di seguire con la massima riservatezza ciò che più interessa all’utente, dagli artisti alle squadre sportive e non solo.

Per alcuni i canali possono risultare come una novità, ma sono comunque protetti e si tratta un servizio di trasmissione privato. Rispetto alle chat i canali sono separati e gli altri follower non avranno modo di vedere chi scegli di seguire. Altra cosa che ci tiene a sottolineare WhatsApp è l’idea di poter proteggere le informazioni sia degli amministratori che degli utenti in generali.

Nei primi 10 Paesi in cui sono stati lanciati inizialmente i canali WhatsApp hanno ricevuto dei feedback molto positivi, tanto da espandersi a livello globale. Il sito ufficiale ha fatto sapere le varie novità che sono state introdotte:

Directory migliorata: ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower.

ora puoi trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al tuo Paese. Puoi anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower. Reazioni : puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower.

: puoi reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le tue reazioni non saranno mostrate ai follower. Modifica: presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server.

presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai nostri server. Inoltro: ogni volta che inoltri un aggiornamento alle chat o ai gruppi, sarà incluso un link al canale in modo che le persone possano saperne di più.

Ma non è finita. Perché WhatsApp ha intenzione di aggiungere ancora delle altre funzioni, con l’intendo di espandere i canali. Ma tutto solo dopo i feedback degli utenti. Presto tra l’altro l’applicazione renderà possibile creare un canale a chiunque voglia averlo.

Anche WhatsApp ha aperto il suo canale dove informerà gli utenti di tutte le novità e degli aggiornamenti che ha intenzione di portare sulla propria piattaforma.