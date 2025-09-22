WhatsApp consentirà agli utenti di collegare i profili Facebook

News

Martina Pedretti | 22 Settembre 2025

WhatsApp potrebbe permettere di collegare il profilo Facebook

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione che consentirà agli utenti di aggiungere il proprio profilo Facebook direttamente all’interno dell’app di messaggistica. La novità è stata individuata nell’ultima beta per Android (v2.25.26.12) ed è ancora in fase di test interno, quindi non accessibile al pubblico. Quando sarà disponibile, gli utenti potranno visualizzare un’icona Facebook sul proprio profilo WhatsApp, simile a quanto già avviene con Instagram tramite il Centro Account.

Il collegamento al profilo Facebook sarà completamente opzionale. Chi preferisce non condividere il proprio account potrà semplicemente saltare questa fase, senza alterare l’esperienza su WhatsApp. La funzione punta a offrire maggiore visibilità sui social per chi lo desidera, mantenendo intatte le impostazioni di privacy personali.

I collegamenti al profilo Facebook passeranno attraverso il Centro Account per confermare che l’utente sia effettivamente il proprietario dell’account. Una volta verificato, accanto al link comparirà un’icona di Facebook a indicarne l’autenticità. Chi invece preferisce non verificare il proprio profilo vedrà un’icona generica insieme all’URL completo, come già accade per i link Instagram non verificati.

Il collegamento a Facebook rappresenta solo il primo passo verso un’integrazione più ampia con altri social network. WhatsApp punta a rendere più flessibili le connessioni tra profili e a offrire strumenti per condividere e verificare la propria identità su piattaforme multiple, aprendo la strada a nuove funzionalità social in futuro.