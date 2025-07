News

Martina Pedretti | 30 Giugno 2025

WhatsApp

WhatsApp continua a testare il multi-account: gestione semplificata e passaggi istantanei tra profili

WhatsApp compie un passo importante verso una gestione più flessibile e personalizzata della messaggistica: con l’ultimo aggiornamento beta per iOS (versione 25.19.10.74 su TestFlight), la piattaforma sta perfezionando una funzionalità attesissima dagli utenti, ovvero il supporto ai multi-account.

Come già anticipato in precedenti versioni beta, WhatsApp permetterà presto di aggiungere un secondo account direttamente dalle impostazioni, senza dover ricorrere a WhatsApp Business. Ogni account manterrà impostazioni, cronologia chat e notifiche separate, rendendo finalmente possibile distinguere in modo netto tra comunicazioni personali e lavorative sullo stesso dispositivo.

Passaggi rapidi e senza interruzioni

Lo switch tra account sarà fluido e immediato, senza disconnessioni né riavvii: sarà sufficiente selezionare il profilo desiderato in una nuova sezione visibile nella schermata delle impostazioni. Qui compariranno immagini profilo e nomi di ogni account, facilitando l’identificazione e il passaggio.

Inoltre, al cambio di account, l’app caricherà automaticamente la cronologia chat e le preferenze specifiche di quel profilo, tra cui notifiche, backup e download automatico. Una notifica di conferma apparirà brevemente sullo schermo, segnalando l’avvenuto cambio.

Notifiche intelligenti tra account

Anche la gestione delle notifiche multi-account sta ricevendo un aggiornamento importante: quando si riceve un messaggio su un account non attivo, WhatsApp mostrerà una notifica personalizzata che specifica chiaramente da quale profilo proviene il messaggio. Toccandola, si aprirà direttamente la conversazione nell’account corretto, attivandolo in automatico.

Un vantaggio per chi usa più SIM (o eSIM)

La funzionalità sarà particolarmente utile per utenti con più numeri di telefono, come avviene con la diffusione della tecnologia eSIM, che consente di gestire più linee da un solo dispositivo. Avere due (o più) account WhatsApp sullo stesso iPhone, senza app parallele o soluzioni alternative, rappresenta una comodità notevole per utenti business e privati.

Quando arriverà?

La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma WhatsApp sta accelerando i test per perfezionare l’esperienza utente. Non ci sono ancora date ufficiali di rilascio, ma gli indizi nei recenti aggiornamenti indicano che il multi-account potrebbe arrivare a breve in beta pubblica.

Continuate a seguirci: vi aggiorneremo su ogni novità in arrivo da WhatsApp.