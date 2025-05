News

Nicolo Figini | 7 Maggio 2025

WhatsApp

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda WhatsApp e questa volta vi parliamo di uno che lo renderà ancora più simile a Instagram. L’app sta infatti introducendo la possibilità di inserire gli sticker per creare argomenti negli Stati.

WhatsApp sempre più come Instagram

Già in passato vi abbiamo parlato di una funzione che WhatsApp aveva preso in prestito da Instagram per quanto riguarda la gestione degli Stati. In quel caso si trattava della possibilità di selezionare il proprio colore e font preferito prima di pubblicare, come nelle Stories.

In seguito è spuntata anche la notizia in base alla quale si possono aggiungere adesivi alle foto ritagliando le immagini che gli utenti possiedono nella propria Galleria. Ma oggi, nelle ultime ore, si sta diffondendo un altro aspetto che legherà ancora di più i due social.

WhatsApp darà la possibilità di creare e condividere gli sticker con argomenti negli aggiornamenti dello Stato. Con l’update alla versione 25.14.77, infatti, alcuni utenti hanno già l’occasione di sfruttare tutto ciò. Si avrà accesso a uno sticker progettato per azionare le catene interattive in modo privato.

Verranno visualizzati temi, sfide o domande e si potrà invitare gli amici a rispondere creando a loro volta uno Stato con il medesimo sticker. I contatti che possono visualizzare tutto ciò verranno scelti dall’utente in questione, in quanto verrà mantenuta la crittografia end-to-end per garantire la piena privacy.

Ad oggi la funzionalità di WhatsApp è riservata solamente ai beta tester perché in fase di sviluppo, come riporta WABetaInfo.. Non appena ci sarà il semaforo verde e tutto quanto sarà sistemato, siamo certi che verrà introdotta nei futuri aggiornamenti. Possiamo aspettarcelo anche già nelle prossime settimane, dunque vi invitiamo a seguirci ancora per non perdervi gli sviluppi.