WhatsApp facilita la gestione delle chat: la nuova funzione

Martina Pedretti | 12 Settembre 2024

WhatsApp aggiungerà nuova scorciatoia per aggiungere rapidamente contatti e chat di gruppo a elenchi personalizzati

Su WhatsApp è in arrivo una nuova scorciatoia per le chat

WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo, continua a evolversi per offrire un’esperienza sempre più intuitiva e funzionale ai suoi utenti. Meta, l’azienda proprietaria, rilascia costantemente aggiornamenti per mantenere l’app all’avanguardia, e una nuova interessante funzionalità è in arrivo.

Con la versione beta di WhatsApp per Android 2.24.19.25, ora disponibile su Google Play Store, è in fase di test una nuova scorciatoia per semplificare la gestione di contatti e chat di gruppo. Questa opzione consentirà di aggiungere velocemente persone e gruppi a elenchi personalizzati.

Alcuni utenti beta hanno già notato questa nuova scorciatoia, progettata per rendere il processo di organizzazione più rapido e semplice. Accessibile direttamente dalla schermata delle informazioni della chat, permette di gestire i contatti con un semplice tocco.

Grazie a questa scorciatoia nella barra superiore dell’app, sarà possibile aprire un menu che facilita l’aggiunta di persone o gruppi agli elenchi esistenti, oppure crearne uno nuovo senza dover passare dalle impostazioni. Questa novità rende l’organizzazione delle chat più immediata e flessibile.

Una volta aggiunti i contatti o le chat di gruppo a un elenco, questi appariranno automaticamente nel filtro personalizzato, visibile nella parte superiore della schermata delle chat. In questo modo, le conversazioni organizzate saranno facilmente accessibili. Inoltre, sarà altrettanto semplice rimuovere qualcuno da un elenco utilizzando lo stesso menu.

Recentemente, WhatsApp ha introdotto la possibilità di filtrare le chat attraverso elenchi personalizzati, offrendo agli utenti un maggiore controllo sull’organizzazione delle loro conversazioni. Con la nuova scorciatoia, questa funzionalità diventa ancora più efficiente e intuitiva.