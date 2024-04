News

Martina Pedretti | 17 Aprile 2024

WhatsApp

WhatsApp lanca i nuovi filtri delle chat che permettono di trovare subito le conversazioni che stiamo cercando: ecco come funzionano

WhatsApp migliora la ricerca delle chat con i nuovi filtri

WhatsApp sta cercando di aiutare gli utenti a rimanere aggiornati sugli ultimi messaggi e aggiornamenti dai loro contatti, con l’aggiunta della nuova funzione Filtri chat, che renderà più semplice trovare le conversazioni più recenti in diverse categorie.

Come funzionano quindi i filtri chat di WhatsApp? Questa novità mostra e ordina le discussioni sull’app in tre diverse categorie:

Tutti: la visualizzazione predefinita di tutti i messaggi.

la visualizzazione predefinita di tutti i messaggi. Non lette: tutte le conversazioni personali da recuperare o a cui bisogna rispondere

tutte le conversazioni personali da recuperare o a cui bisogna rispondere Gruppi: tutte le chat di gruppo in un unico posto

Questo strumento offre quindi una panoramica di ciò che sta accadendo nell’app, per poter gestire più facilmente i messaggi, rimanendo al tempo stesso aggiornati sulle discussioni di gruppo nell’app.

WhatsApp afferma che il filtro per la panoramica delle chat di gruppo, in particolare, è stata una funzionalità molto richiesta, poiché fornisce un maggiore controllo dei vari aggiornamenti. Con l’aumento dell’utilizzo di WhatsApp, in particolare nei mercati occidentali, sempre più persone avviano chat di gruppo e può essere difficile rimanere aggiornati quando si è all’interno di diverse discussioni corali.

Vuoi scoprire subito i nuovi filtri di WhatsApp? È tutto ufficiale e verrà distribuito gradualmente a tutti gli utenti su Android e iPhone. La mossa migliore è sempre mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile; se i filtri non sono ancora visibili, un po’ di pazienza è la chiave, poiché nei prossimi giorni il rollout sarà completato e tutti potranno godere appieno di questa novità.

Voi cosa ne dite di questa novità? Vi piacciono i nuovi filtri chat di WhatsApp?