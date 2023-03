News

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

WhatsApp

WhatsApp è in continua evoluzione e nell’ultima versione beta per Android è emersa una nuova funzione nascosta. A riportarla alla luce, come al solito, WAbetaInfo. A oggi non è ancora accessibile agli iscritti al programma beta testing.

Stando a quanto è emerso l’intenzione di WhatsApp è quella di creare uno strumento che possa dare un aiuto agli utenti della piattaforma. Spesso capita infatti di ricevere telefonate da numeri sconosciuti. Ebbene con questa funzione sarà possibile silenziarle, mantenendone traccia nel centro notifiche, così come nelle ultime chiamate.

La nuova funzione di WhatsApp sulle chiamate

Come svelato dal sito ancora questa funzione non è stata attivata su WhatsApp, ma sarà presente nel menu delle “Impostazioni”. Come vediamo dall’immagine sopra, è comunque emerso qualche dettaglio che mostra per l’appunto come sarà possibile attivare o meno questa opzione. In caso positivo verranno silenziate tutte le chiamate provenienti dai numeri che non sono presenti nella nostra rubrica.

Vi sarà spesso capitato di essere invasi da chiamate fastidiose, rispondere al telefono e trovarvi a che fare con call center, voci registrate oppure non ricevere alcun segnale dall’altra parte della cornetta. Si tratta, come ben noto, di spam e grazie a questa funzione di WhatsApp si potrà ridurre il rischio.

A oggi sappiamo che è in fase di sviluppo, ma potrebbe essere rilasciata a breve su Android. Ci vorrà forse un po’ di tempo in più affinché la medesima possa arrivare anche su iOS. In ogni caso si tratta di un qualcosa di davvero utile che da tempo gli utenti richiedono per poter evitare scocciature inutili.

Di recente, comunque, WhatsApp si sta dando da fare su più fronti. Tra gli ultimi le Newsletter. Le prime informazioni su questa funzione sono emerse dal codice APK della versione beta. E i tempi di rilascio potrebbero essere più brevi di quanto immaginate!