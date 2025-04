WhatsApp, importante novità per la privacy di media e chat

News

Martina Pedretti | 10 Aprile 2025

WhatsApp

WhatsApp intensifica la privacy delle chat

WhatsApp continua a investire sulla sicurezza delle conversazioni private. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’ultima versione beta dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo (2.25.11.2 per Android) introduce una nuova funzione chiamata “Privacy avanzata della chat”, pensata per offrire agli utenti un controllo maggiore su contenuti e messaggi condivisi.

La nuova funzionalità, ancora in fase di test e disponibile per un numero limitato di beta tester, bloccherà l’esportazione delle chat e il salvataggio automatico dei contenuti multimediali sul dispositivo del destinatario. In pratica, foto e video inviati non si salveranno più automaticamente nella galleria di chi li riceve, riducendo così il rischio che finiscano nelle mani sbagliate. Un pop-up avviserà l’utente quando tenterà di esportare una chat protetta da questa funzione.

Inoltre, WhatsApp informerà tutti i partecipanti a una conversazione, sia privata che di gruppo, quando la modalità di privacy avanzata viene attivata o disattivata.

Non è ancora chiaro se la funzione bloccherà anche gli screenshot o il salvataggio manuale dei file, ma è un passo importante nella protezione della privacy, specialmente per chi condivide contenuti sensibili. Dopo aver già introdotto il divieto di fare screenshot alle foto profilo, questa novità sembra il naturale proseguimento della strategia di Meta per una messaggistica sempre più sicura.

Quando sarà rilasciata ufficialmente, la funzionalità potrebbe aprire la strada ad altre opzioni di protezione, come l’impossibilità di inoltrare messaggi o catturare schermate dell’intera chat.