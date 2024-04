News

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

WhatsApp

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, presto disponibile per tutti gli utenti che utilizzano la versione web, cambia la barra laterale. Ecco in che modo e cosa c’è di nuovo questa volta.

Ecco come cambia WhatsApp Web

WhatsApp continua a rilasciare nuovi aggiornamenti e modifiche all’app (per chi non lo sapesse c’è anche un modo che permette di conoscere i messaggi inviati e ricevuti). Uno di questi riguarda ora la versione web dell’app di messaggistica all’interno della sua piattaforma.

Ora disponibile in web per un gruppo limitato di utenti iscritti al programma di test di WhatsApp, sarà diffusa molto presto sul canale stabile per tutti. C’è da dire che non si tratta di una novità assoluta, dato che gli sviluppatori ormai da tempo sono intenti a dare una sistemata alla versione Web di WhatsApp con l’intento di creare un’interfaccia pulita, semplice e accessibile a tutti, oltre che intuitiva. Questo anche per permettere agli utenti uno spostamento ancor più semplice e immediato tra una sezione e un’altra.

Come cambia WhatsApp Web

Come possiamo vedere dallo screen sopra riportato, ecco cosa cambia: nella barra laterale consente di navigare tra diverse sezioni come chat, stato, canali, community, archiviate e infine i messaggi importanti. Così su WhatsApp Web risulta decisamente più semplice e immediato. Per esempio: da una conversazione agli aggiornamenti di stato.

Al momento, come dicevamo, l’opzione è dedicata a un gruppo di beta tester. Mentre per quanto riguarda la versione stabile ci saranno novità nelle prossime settimane. Peraltro ultimamente WhatsApp ha introdotto diverse novità in stile Instagram, come la possibilità del tasto “Mi piace”, così come il picture-in-picture per i video condivisi all’interno dell’app per iOS e non solo.

Insomma sembra proprio che WhatsApp stia facendo del suo meglio per accontentare gli utenti e regalare a ognuno un’esperienza imperdibile sulla piattaforma.