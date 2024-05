News

Martina Pedretti | 9 Maggio 2024

WhatsApp

WhatsApp sta lavorando per introdurre le categorie che suddivideranno i Canali in base al tema che trattano

Su WhatsApp sono in arrivo le categorie per suddividere i Canali

WhatsApp sta per introdurre un aggiornamento significativo per la sua funzionalità Canali. Questo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza dell’utente e introduce la categorie dei canali e un’interfaccia rinnovata.

I canali, lanciati nel settembre 2023, consentono ai creator e ai brand di condividere aggiornamenti con un vasto pubblico. Tuttavia, con un numero sempre crescente di canali, navigare e scoprire contenuti pertinenti può diventare complicato.

La nuova funzionalità con le categorie vuole quindi risolvere questo problema, organizzando i canali in gruppi specifici in base al tema del contenuto. Questo eliminerà la necessità degli utenti di scorrere il lungo elenco dei canali seguiti, risparmiando tempo e fatica.

I dettagli sulla nuova funzionalità sono emersi da un’analisi della versione beta v2.24.10.17 dell’app WhatsApp per Android. Secondo WABetaInfo, la piattaforma introdurrà categorie predefinite come Affari, Intrattenimento, Lifestyle, Notizie e informazioni, Organizzazioni, Persone e Sport. I canali verranno automaticamente assegnati alla categoria più adatta al momento del nuovo aggiornamento, eliminando qualsiasi tipo di onere di gestione per i creatori dei canali.

Questa versione beta iniziale include quindi sette categorie in cui si dividono i canali. Gli utenti possono passare facilmente da una tematica all’altro, dagli aggiornamenti sportivi alle notizie economiche, fino al mondo dell’intrattenimento. Inoltre, dagli screenshot trapelati sembra che i canali all’interno di ciascuna categoria saranno classificati in base al numero di follower, dando maggiore visibilità a quelli più popolari.

Sebbene la nuova funzionalità di categorizzazione non sia attualmente disponibile per tutti, verrà distribuita prima ai beta tester di Android. Successivamente arriverà a tutti gli utenti a WhatsApp.