Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Dopo la possibilità di inviare contenuti in HD, presto con WhatsApp sarà possibile condividere media in qualità originale

WhatsApp lavora per i media in qualità originale

Su WhatsApp di recente è disponibile l’opzione che permette di inviare contenuti in HD ai propri contatti. Ma c’è una grossa novità, perché la versione beta dell’applicazione ha intenzione di introdurre l’invio di media in qualità ancora maggiore.

Qualche timido segnale si era visto nella beta di Android e iOS a fine giugno, ora nella 2.23.18.12 pare ci sia l’intenzione da parte degli sviluppatori di aggiungere l’opzione di condivisione di immagini e video in qualità originale.

Rispetto a quanto abbiamo visto fino a ora c’è una differenza importante, perché con questa nuova funzione sarà possibile non utilizzare la massima qualità, come avviene su Telegram, ma comunque ci si avvicina pian piano. Su Android, intanto con WhatsApp si possono inviare dei contenuti in qualità originale facendo a meno della compressione con l’opzione in HD.

Ecco qui l’informazione scovata da WaBetaInfo, che come sempre ha pubblicato una piccola anteprima…

Invio media in alta qualità su WhatsApp

Sebbene qualcuno possa far notare che tale possibilità di condividere ciò che si vuole in qualità originale su WhatsApp sia già presente, si tratta di un sistema un po’ più complicato. Questo perché si devono fare passaggi in più e per chi non è molto tecnologico è un grattacapo non da poco! Ma grazie alla versione beta scovata su Android, invece, si possono inviare andandoli a scegliere direttamente dalla galleria del telefono senza rovistare su altre cartelle.

Al momento questa idea è in fase di sviluppo, ma già il fatto che sia presente nella beta, fa ben sperare che possa essere presto inserita su WhatsApp e disponibile per tutti. Ancora i tempi di attesa sono incerti, quindi non siamo in grado di dirvi quanto ci vorrà. Non appena avremo informazioni maggiori, però, non esiteremo ad aggiornarvi con tutte le notizie e precisazioni del caso sull’applicazione!