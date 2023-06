News

Andrea Sanna | 1 Giugno 2023

WhatsApp

Il link che manda in tilt WhatsApp

In queste ore su WhatsApp molti utenti Android stanno riscontrando un bug che manda in crash l’app. L’URL in questione è wa.me/settings. Un link che potrebbe trarre in inganno chi lo apre, poiché in origine dovrebbe portare alla pagina impostazioni della piattaforma. Ma in realtà non è esattamente così. Cosa succede? Se si pigia sul link l’app si arresta improvvisamente e il tutto si ripete in continuazione nel momento in cui si va a cliccare sulla chat in cui è presente appunto il suddetto.

Ma non solo su Android, perché a quanto pare la problematica abbraccia anche coloro che hanno la versione Business di WhatsApp. Questa cosa non è la prima volta che accade. Già in passato la digitazione di un carattere indiano in lingua telugu aveva provocato un qualcosa di simile (in quell’occasione su iOS 11) e aveva abbracciato diverse piattaforme.

Stavolta invece il tutto sembra essersi limitato ad Android. Ma vediamo cosa succede su WhatsApp nel momento in cui si svolgono le azioni di cui vi abbiamo parlato. A mostrarlo è il video che abbiamo condiviso qui sotto.

I can confirm it will also crash the app when you attempt to share this url on your status.



PoC:

https[:/]/wa.me/settings pic.twitter.com/MYoCXoO9D9 — Brute Bee (@BruteBee) May 30, 2023

Cosa evitare quindi per fare in modo che non continui ad andare in crash? La prima soluzione è senza dubbio quella di non aprire la chat in cui compare il link in questione.

Altro consiglio utile è quello di accedere a WhatsApp da web e cancellare subito il messaggio incriminato. Questo risolverà il problema. Intanto Meta di sicuro rilascerà un aggiornamento per risolvere il bug che tanto sta dando problemi agli utenti Android.

