Andrea Sanna | 1 Giugno 2023

Arrivano importanti funzioni per WhatsApp nella versione 23.10.76 dell’app per iOS. Dopo la modifica dei messaggi, gli username per chattare senza numero (e non solo), c’è ancora molto altro da dire. Ma quali sono nello specifico le nuove curiosità della piattaforma? Abbiamo deciso di parlarvi di ognuna punto per punto.

Partiamo dalla prima, dedicata all’utilizzo dell’applicazione su più dispositivi. Ma come fare nel dettaglio? Ecco cosa c’è da sapere a tal proposito:

Ora puoi usare WhatsApp su più telefoni. Per collegare un iPhone come dispositivo complementare, tocca l’opzione “Collega questo dispositivo” sulla schermata di registrazione del numero di telefono.

Ma andiamo oltre, perché WhatsApp ha introdotto una nuova opzione dedicata anche ai messaggi effimeri. Da ora in poi, infatti, sarà possibile salvare quelli ritenuti importanti. Leggiamo i dettagli:

Quando utilizzi i messaggi effimeri, potrai salvare i messaggi importanti per leggerli in seguito. Tieni premuto un messaggio e scegli “Conserva” per iniziare.

E non è finita qui. Tra gli altri nuovi aggiornamenti anche lo Stato hanno subito qualche piccola modifica su WhatsApp. Vediamo quindi di cosa si tratta:

Sono stati aggiunti nuovi strumenti di sovrapposizione del testo per lo Stato, compresi font e colori dello sfondo aggiornati.

Piccolo cambiamento anche per le GIF, che molti utenti amano utilizzare con i propri contatti di WhatsApp:

La riproduzione delle GIF sarà automatica, senza la necessità di doverle toccare.

Infine è stata introdotta un’altra correzione all’applicazione:

Aggiungi un link alla chiamata WhatsApp all’applicazione Calendario per iOS selezionando “Aggiungi al calendario” quando crei un link alla chiamata dalla scheda Chiamate.

Ma da quando saranno disponibili le funzioni menzionate in elenco? WhatsApp fa sapere che saranno introdotte nel corso delle prossime settimane. Dunque ci sarà da pazientare ancora un pochino.

