WhatsApp migliora chiamate e videochiamate per le festività

Martina Pedretti | 16 Dicembre 2024

WhatsApp introduce miglioramenti per le chiamate in vista delle festività: ecco quali sono le nuove funzioni

WhatsApp lancia nuovi miglioramenti alle chiamate per le festività

Con milioni di utenti nel mondo e più miliardi di chiamate audio e video effettuate quotidianamente, WhatsApp si conferma una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo. Per capitalizzare questo successo, la società madre Meta ha annunciato una serie di aggiornamenti che renderanno le chiamate su WhatsApp ancora più funzionali e divertenti, in particolare durante il periodo delle festività.

Uno dei miglioramenti principali riguarda la possibilità di selezionare specifici partecipanti quando si avvia una chiamata audio da una chat di gruppo. Invece di coinvolgere automaticamente tutti i membri del gruppo, gli utenti possono ora scegliere chi includere. Questo è particolarmente utile per organizzare incontri mirati o pianificare sorprese senza disturbare gli altri. Tuttavia, questa nuova opzione richiede un uso ponderato per evitare di far sentire esclusi alcuni partecipanti.

WhatsApp ha inoltre potenziato la qualità delle videochiamate, con una risoluzione migliorata per garantire immagini più nitide e chiare, sia nelle conversazioni individuali che di gruppo. A questo si aggiungono nuovi effetti visivi per le videochiamate, simili ai filtri di Snapchat, con opzioni divertenti come orecchie da cucciolo e altri elementi decorativi. Questi strumenti non solo aggiungono un tocco di leggerezza, ma rendono le interazioni a distanza più coinvolgenti e creative.

Un’altra novità riguarda la versione desktop dell’applicazione. La scheda “Chiamate” è stata aggiornata per semplificare il processo di avvio di una chiamata. Gli utenti potranno accedere rapidamente a funzioni come la creazione di un collegamento per una chiamata o la composizione diretta di un numero.

Questi aggiornamenti riflettono l’impegno di WhatsApp nel rendere le connessioni digitali più semplici e piacevoli, specialmente in un periodo come quello delle festività, in cui la comunicazione con amici e familiari è fondamentale.