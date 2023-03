News

Andrea Sanna | 21 Marzo 2023

WhatsApp

Su WhatsApp giungono delle novità importanti per apportare modifiche ai gruppi: ecco cosa cambia per amministratori e utenti

Le modifiche di WhatsApp

Modifiche importanti giungono ancora dai canali ufficiali di WhatsApp. L’applicazione è intenta a fare dei cambiamenti per quanto riguarda i gruppi. Agli amministratori intende dare la possibilità di gestirli in modo più semplificato e agli utenti un utilizzo migliore e intuitivo.

Sul finire dello scorso anno, la crescita degli utenti a spinto WhatsApp a fornire degli strumenti che possano essere utili agli amministratori. Il tutto con l’obiettivo di fornire maggior privacy dei gruppi. Per tale ragione l’app di messaggistica ha creato l’opzione che consente di stabilire chi può farne parte e chi no.

Le novità di WhatsApp

Ma entriamo nel dettaglio. Un amministratore quando condivide un link d’invito con altri utenti o rende il proprio gruppo accessibile in una community, potrà decidere e potrà o meno approvare la richiesta su WhatsApp. I gruppi sono delle “stanze” per delle conversazioni più tranquille e quindi è giusto che chi gestisce il tutto possa decidere chi può o meno entrarne a far parte.

Quando un amministratore condivide un link d’invito o rende il proprio gruppo accessibile in una community, adesso avrà maggior controllo su chi può iscriversi. I gruppi sono le stanze per le conversazioni più intime ed è importante che gli amministratori possano decidere chi può farne parte e chi no in maniera semplice.

L’arrivo delle community potrebbe avere in qualche modo confuso gli utenti, specie quando si vuole scoprire con quali persone si condividono determinati gruppi. Per questo con le stesse community in espansione e i gruppi che accettano un numero di componenti precisi, si potrà dare un’occhiata per scoprire con chi si condivide quel gruppo preciso.

A oggi per farlo si deve selezionare il contatto, accedere alle informazioni dello stesso e scorrere per scoprire i gruppi in comune. Ma a breve questa opzione subirà una modifica su WhatsApp. Servirà semplicemente aprire l’app, cliccare sulla barra di ricerca e digitare un nome preciso. Qui verranno visualizzati i gruppi in comune.

Novità WhatsApp

Quando arriveranno sui nostri dispositivi queste modifiche? Come fatto sapere da WhatsApp si dovrà attendere alcune settimane.