Nuova funzione su WhatsApp. Sono in arrivo le note vocali come aggiornamenti di stato sia per Android che per IOS

Come rende noto WA Beta Info nella beta di WhatsApp si sta testando una nuova funzione che permette di registrare le note vocali come aggiornamenti di stato. Un po’ come avviene con foto e video, per intenderci. Anche in questo caso è possibile condividerlo con i propri contatti in base alle varie impostazioni sulla privacy presenti nel proprio telefono.

LEGGI ANCHE: Attacco hacker su WhatsApp: rubati 500 milioni di numeri

Lo scorso luglio, nella versione 2.22.16.3 di WhatsApp per Android si era notato qualcosa a riguardo. Era visibile un tasto con microfono (presente nell’interfaccia dello stato, accanto all’opzione che permette di scrivere e/o scattare foto. A settembre di quest’anno, poi, con la versione successiva (2.22.21.5 su Android) è stata parzialmente attivata e abbiamo quindi avuto modo di vedere l’interfaccia utente, che è davvero simile a quella per la compositore testuale dello stato.

Queste le immagini del possibile aggiornamento su WhatsApp.

Aggiornamenti stato su WhatsApp – Android

Ma non solo Android. Perché questo test pare sia arrivato anche per IOS. Nell’ultima beta c’è la possibilità di inserire una nota vocale della durata massima di 30 secondi. A essa si può aggiungere un testo, esattamente per come avviene all’interno di una chat privata su WhatsApp. Quando non viene inserito il testo compare l’icona del microfono.

WhatsApp – aggiornamenti stato IOS

Così come gli aggiornamenti di stato classici anche le note, come dicevamo, saranno condivise solo con le persone selezionate. Il tutto varia chiaramente in base alle impostazioni sulla privacy selezionate e sono anche queste crittografate end-to-end.

Questa nuova attività di WhatsApp non è ancora attiva e non è possibile a oggi provarla. Ma da quel che sappiamo sarà possibile utilizzare questa opzione presto sia su Android che su IOS. In attesa che possa essere resa nota ufficialmente, potrebbero esserci delle modifiche estetiche in corso d’opera prima di lanciare tale funzione.

Continuate a seguirci per altre notizie su WhatsApp e non solo!

PC Professionale © riproduzione riservata.