Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

In questi mesi vi stiamo raccontando come WhatsApp stia facendo notevoli passi in avanti per quel che riguarda gli aggiornamenti. L’app di messaggistica è in continua evoluzione e, stando a quanto trapelato sarebbe pronta a una novità molto importante. Di recente si è parlato dei gruppi con la data di scadenza o ancora la funzione per silenziare le chiamate sconosciute. Stavolta però parliamo di un altro argomento, ovvero dell’editor di testo. Secondo le notizie trapelate subirà dei cambiamenti importanti.

Le indiscrezioni informano che su WhatsApp saranno introdotti degli strumenti aggiuntivi. A cosa serviranno? Vi domanderete. Ecco questi faranno in modo che gli utenti possano avere un’esperienza migliore con lo strumento di disegno. Nel dettaglio la modifica sembra riguardare più precisamente il sistema di iOS. Anche se, come vedremo era già stata svelata l’idea per gli smartphone Android.

Coloro che dispongono dei dispositivi Apple su WhatsApp potranno avere modo di usufruire di caratteri aggiuntivi e della possibilità di modificarli in maniera semplificata rispetto a come li vediamo attualmente. In sintesi si potrà passare da un font a un altro con un semplice clic, scegliendo tra quelli proposti sulla tastiera.

Altre cose che si potranno fare quella di allineare il testo e modificarne il colore di sfondo dello stesso. A oggi la funzionalità è presente nel programma beta TestFlight. Anche se c’è da dire che WhatsApp aveva già annunciato qualcosa per i dispositivi Android.

Non siamo in grado di dirvi quando, al momento, verrà rilasciato questo aggiornamento di WhatsApp, ma non sembra mancare troppo tempo. In ogni caso sarete informati non appena la piattaforma lo renderà disponibile a tutti gli utenti.

Nel mentre vi invitiamo a seguirci per molte altre news sulla piattaforma di messaggistica più famosa al mondo.