WhatsApp presto lancerà i chatbot AI

Martina Pedretti | 27 Dicembre 2024

WhatsApp prepara il lancio dei chatbot AI

Meta, la società madre di Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, continua a potenziare le sue applicazioni con strumenti basati sull’intelligenza artificiale (AI). L’ultima novità riguarda WhatsApp, che sta introducendo funzioni innovative per trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti.

L’aggiornamento beta di WhatsApp per iOS (versione 24.25.10.84), attualmente disponibile su TestFlight, svela nuove funzionalità AI pensate per il mondo business. Questa tecnologia, già testata su Android, consente alle aziende di integrare strumenti di risposta automatizzata basati sull’AI per migliorare l’efficienza del servizio clienti.

Come funzionano i chatbot AI su WhatsApp?

Le aziende possono attivare i chatbot AI scansionando un codice QR, che collega l’app WhatsApp Business alla piattaforma aziendale di Meta. Questo sistema offre un supporto continuo, particolarmente utile al di fuori degli orari lavorativi. L’AI risponde alle richieste dei clienti, fornendo informazioni sui prodotti, consigli personalizzati e aggiornamenti su prezzi e disponibilità.

Un aspetto interessante è che l’AI opera in modo collaborativo: quando un operatore umano desidera prendere il controllo della conversazione, la transizione avviene senza interruzioni. Per garantire trasparenza, i clienti di WhatsApp verranno sempre informati quando stanno comunicando con un chatbot AI.

L’uso dei chatbot AI offre numerosi vantaggi, tra cui risposte rapide e un miglioramento generale della customer experience. Tuttavia, l’AI non è infallibile e alcune risposte potrebbero essere imprecise. Meta invita le aziende a fornire feedback, contribuendo così al continuo miglioramento del servizio.

Oltre ai chatbot AI, WhatsApp sta lanciando un’altra funzionalità cruciale: la possibilità di collegare l’app WhatsApp Business alla piattaforma aziendale di Meta. Questa integrazione permette di gestire entrambi gli account simultaneamente e persino di trasferire fino a sei mesi di cronologia chat, con l’eccezione delle chat di gruppo.