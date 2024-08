Meta lavora sui chatbot AI con la voce delle celebrità

News

Martina Pedretti | 6 Agosto 2024

ai intelligenza artificiale meta

Meta è pronto a lanciare i bot AI con la voce delle star

Lo scorso settembre, durante la Connect Conference, Meta ha presentato i suoi ultimi progressi tecnologici e progetti, annunciando l’introduzione di chatbot in stile celebrità con cui gli utenti possono interagire tramite DM utilizzando l’intelligenza artificiale. Recentemente, sembra che l’azienda ha deciso di abbandonare i volti delle celebrità per i chatbot, preferendo invece usare le loro voci.

Meta permetterà quindi di inviare messaggi a un bot con la voce di Snoop Dogg e ricevere risposte dal personaggio AI ispirato al rapper, che non è veramente lui. Alcuni utenti potrebbero trovare utili questi bot: ad esempio, il bot basato sullo chef Roy Choi è molto apprezzato per i consigli sulle ricette. Tuttavia, il fatto che sia associato a una celebrità non sembra fondamentale, dato che i bot potrebbero essere altrettanto efficaci senza di essa.

Come vi abbiamo raccontato, la scorsa settimana Meta ha iniziato a eliminare gradualmente i chatbot basati sulle celebrità per il scarso utilizzo. Questi bot usavano nomi fittizi su volti dei VIP, ma l’esperimento non ha funzionato.

Meta ha ora offerto milioni di dollari alle celebrità di Hollywood per ottenere il diritto di registrare e utilizzare le loro voci per progetti di intelligenza artificiale. Secondo Bloomberg, la società sta trattando con celebrità come Judi Dench, Awkwafina e Keegan-Michael Key.

Non sappiamo però se i bot con la voce di una celebrità avranno successo dove quelli con il volto hanno fallito. Meta sembra puntare su questi espedienti per aumentare l’interesse verso i suoi strumenti AI. Infatti il CEO Mark Zuckerberg ha recentemente dichiarato che il chatbot Meta AI è già “sulla buona strada per diventare l’assistente AI più utilizzato al mondo“.

Le statistiche dimostrano quindi un utilizzo maggiore di Meta AI rispetto a ChatGPT. Per questo sembra che Meta non abbia realmente bisogno di espedienti come bot celebrità per promuovere i suoi strumenti di intelligenza artificiale. L’interazione con i bot VIP non sembra essere una funzione che gli utenti delle app, progettate per facilitare la connessione umana, stiano cercando.

Scopriremo prossimamente come si evolverà questa novità sull’app.