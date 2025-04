WhatsApp introduce i promemoria AI per Android e una funzione per i gruppi su iOS

News

Nicolo Figini | 1 Aprile 2025

WhatsApp

Tante le novità ancora in arrivo su WhatsApp per Android e iOS. Nel primo caso si parla di promemoria AI mentre nel secondo di una funzione per i gruppi. Ecco cosa sappiamo.

I promemoria AI per WhatsApp

Proseguono senza sosta le innovazioni su WhatsApp a pochi giorni di distanza da quando vi abbiamo spiegato come aggiungere la musica negli aggiornamenti di stato oppure in che modo importare l’app come predefinita per le chiamate e i messaggi.

Oggi abbiamo ben due nuove funzionalità, una per per il sistema operativo Android nella versione 2.25.9.14 e l’altro per il sistema iOS nell’aggiornamento 25.8.74. Partiamo dal primo menzionato concentrandoci sulla possibilità di creare dei promemoria grazie all’intelligenza artificiale.

Tra non molto, tutti gli utenti Android potranno programmare messaggi automatizzati grazie all’aiuto di Meta AI. Basterà scrivere un testo chiaro all’interno della conversazione con il chatbot e il gioco sarà fatto. In questo modo non vi dimenticherete mai di un appuntamento o di fare la spesa o di passare in Posta perché l’intelligenza artificiale ci penserà per voi.

All’interno della chat, inoltre sarà possibile risalire anche a una lista in ordine cronologico delle mansioni e dei promemoria che scriverete. In questo modo sarete in grado di modificarli oppure eliminarli a proprio piacimento. La funzione è ancora in fase di sviluppo, quindi servirà del tempo prima che venga introdotta a tutti.

Passando al sistema operativo iOS, invece, su WhatsApp si sta introducendo il contatore di utenti online nei gruppi. Questo strumento è già attivo per Android e finalmente sta arrivando anche per tutti i possessori di iPhone e prodotti Apple. In tal modo si potrà capire quanta gente è presente in un determinato momento e cogliere l’occasione per dire qualcosa di importante.

L’unica pecca, secondo alcuni utenti, è che si tiene traccia solo del numero e non di quali partecipanti siano effettivamente attivi, come riporta anche WABetaInfo.