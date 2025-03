News

Nicolo Figini | 28 Marzo 2025

Nel prossimo futuro si potrà scegliere di usare WhatsApp come app predefinita per messaggi e chiamate. Ecco cosa cambia

In queste ultime ore è stato annunciato che WhatsApp avrà un nuovo aggiornamento grazie al quale si potrà scegliere se renderla app predefinita per messaggi e chiamate. Cosa cambia.

La nuova possibilità su WhatsApp

Tra non molto sull’app di messaggistica istantanea troveremo molte novità, partendo da quella che riguarda le foto in movimento oppure il pulsante inserito all’interno degli aggiornamenti di stato. Si tratta di un tasto accanto al nome di tutte le persone che hanno visualizzato la vostra Storia e alle quali potrete mandare direttamente un messaggio senza cercarle in rubrica.

Per quanto riguarda il sistema operativo iOS, inoltre, sta per arrivare un nuovo aggiornamento grazie al programma TestFlight beta. La versione di cui stiamo parlando è la 25.8.10.74 e permetterà di impostate WhatsApp come applicazione predefinita per l’invio dei messaggi e l’inoltro delle chiamate.

Non si tratta di una novità assoluta perché già da iOS 18.2 Apple permette tale scelta in relazione a diverse attività come per esempio la posta elettronica, la navigazione su web e la gestione delle password. Di conseguenza, tutto ciò rende l’app Contatti la prima opzione disponibile, così da avere direttamente conversazioni e telefonate al suo interno.

L’obiettivo, come riporta anche il sito HDBlog, è quello di rendere WhatsApp “una piattaforma completa e autonoma per la comunicazione“. Quando impostata come app di default, iOS e iPadOS la apriranno in automatico dopo la scelta di un numero di telefono.

Per adesso la funzione è ancora in fase di test, come affermato già poc’anzi, e non sappiamo quando quando verrà applicata a tutti gli utenti. Sicuramente ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire se tale possibilità sarà apprezzata dagli utenti presi a campione oppure no.