News

Martina Pedretti | 19 Agosto 2024

Stop alle truffe e allo spam: WhatsApp pensa uno strumento di blocco dei messaggi da numeri sconosciuti

Stanchi dello spam? WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione per migliorare la sicurezza dei suoi utenti, introducendo un sistema di blocco dei messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Questa funzione, chiamata “Blocca messaggi da account sconosciuti“, punta a rafforzare la protezione contro comunicazioni indesiderate, bloccando automaticamente i messaggi provenienti da contatti non salvati nella rubrica degli utenti.

La scoperta di questa funzionalità è stata fatta da WABetaInfo, che ha segnalato la presenza nella versione beta per Android 2.24.17.24. Secondo quanto riportato, non tutti i messaggi da numeri sconosciuti saranno bloccati indiscriminatamente, ma solo quelli che soddisfano determinati criteri stabiliti dall’algoritmo di WhatsApp.

Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di strumenti che WhatsApp mette a disposizione per proteggere i propri utenti da contenuti potenzialmente dannosi. Già oggi, l’app utilizza meccanismi automatizzati per individuare e bloccare spam e attività sospette. Tuttavia, questa nuova funzione si distingue per un approccio più proattivo. Infatti offre un ulteriore livello di sicurezza contro possibili truffe, tentativi di phishing e altri rischi che potrebbero compromettere la privacy e la sicurezza degli utenti.

Al momento, la funzione è in fase di test e risulta accessibile solo a un numero limitato di utenti. Non è ancora chiaro quando questa sarà resa disponibile su larga scala dall’app. Il fatto che sia in fase di sperimentazione indica la volontà di WhatsApp di ampliare le sue capacità di difesa contro minacce esterne.

Parallelamente, WhatsApp continua a sviluppare nuove funzionalità per rendere l’esperienza d’uso più divertente e personalizzata, come dimostra l’introduzione di nuovi strumenti per la gestione degli adesivi. Tra le novità recenti spiccano gli adesivi GIPHY nella ricerca e la possibilità di creare adesivi personalizzati.