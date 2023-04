News

Martina Pedretti | 14 Aprile 2023

WhatsApp

Su WhatsApp si potrà presto usare lo stesso numero su due smartphone, ma per ora solo su Android: ecco come fare

WhatsApp si potrà usare con lo stesso numero su due smartphone

Dopo aver rilasciato la Companion Mode a un numero limitato di utenti nella versione beta, WhatsApp sta finalmente implementando la possibilità di collegare un account esistente a un telefono cellulare aggiuntivo per tutti i beta tester che installano l’ultima versione beta per Android. Presto si potrà quindi usare WhatsApp con lo stesso numero su due smartphone.

Ad annunciarlo è WABetaInfo, che spiega come funziona Companion Mode, un’estensione del supporto multi-dispositivo, progettata per consentire agli utenti di collegare il proprio account WhatsApp esistente a un altro telefono cellulare. Gli utenti infatti possono accedere alle proprie chat su un secondo dispositivo senza richiedere una connessione Internet attiva sul telefono principale. Inizialmente la Companion Mode era disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester ma ora è disponibile per tutti i beta tester.

Al momento, il secondo dispositivo può essere solo un telefono Android (o un tablet) in quanto la Companion Mode non è al momento disponibile su WhatsApp per iOS. Tuttavia, se si ha un iPhone, puoi già collegare un secondo telefono Android.

Per usare WhatsApp con lo stesso numero su due smartphone basta:

Scaricare l’ultima versione beta di WhatsApp Messenger o Business dal Google Play Store;

Toccare il menù “Collega un dispositivo”;

Aprire l’app sul dispositivo principale, toccare Impostazioni > Dispositivi collegati;

Acquisire il codice QR con il primo dispositivo puntando verso il telefono secondario;

Quando si collega il proprio account WhatsApp a un nuovo telefono cellulare, la cronologia della chat verrà sincronizzata su tutti i dispositivi collegati. I messaggi e le chiamate personali rimangono crittografati end-to-end anche quando si usa WhatsApp da un telefono cellulare collegato.