Su WhatsApp arrivano le foto di copertina

Grazie alla beta di WhatsApp possiamo scoprire spesso anticipazioni sul futuro dell’app di messaggistica. In questo caso, grazie alla versione 22.4.0.75, scopriamo che sta per debuttare un nuovo strumento. Infatti su WhatsApp presto saranno introdotte le copertine, simili a quelle di Facebook.

Pare che questa novità sarà un’esclusiva degli account Business, ovvero quelli delle aziende. Si tratta della possibilità di inserire una foto di copertina nel profilo WhatsApp, come su Facebook, nel proprio profilo dell’app. WaBetainfo ha confermato che la feature è in fase di sviluppo, e che arriverà prossimamente con un aggiornamento. Non è chiaro se con il tempo l’azienda farà arrivare a tutti gli account questa novità.

I profili business potranno personalizzare il proprio account inserendo non solo un’immagine profilo, ma anche una foto di copertina, in formato orizzontale. Questo strumento è apparso dapprima nella versione beta di WhatsApp per iOS, ma sicuramente lo strumento debutterà anche su Android.

Per aggiungere la foto di copertina su WhatsApp, gli account che ne avranno la possibilità dovranno cliccare il nuovo pulsante a forma di fotocamera. Così si potrà vedere, oltre alla foto profilo, un banner orizzontale del tutto inedito.

Vi ricordiamo che WhatsApp non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di questa novità. Pertanto al momento le informazioni sono poche e riferite solo da WaBetaInfo, che ha anche pubblicato degli screenshot della funzione.

WhatsApp Communities, Business Cover Photo Features Spotted in Testing https://t.co/W3ftUfqEb0 pic.twitter.com/mTDcopHukk — Pavan (@jpwan08) February 14, 2022

Da queste immagini vediamo come si inserisce un’immagine copertina negli account WhatsApp Business. Per farlo, come già detto, basterà selezionare un’immagine dalla galleria, oppure scattare una nuova dalla fotocamera.

Sicuramente questa novità sarà utile a chi usa WhatsApp come strumento lavorativo, per inserire ulteriori informazioni alle quali i propri clienti possano attingere. Non sappiamo al momento se questo strumento sarà disponibile per gli account base, che lo userebbero solamente come decorazione del proprio profilo.

