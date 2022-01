Su WhatsApp è in arrivo una nuova feature, ovvero le Community: ecco di cosa si tratta e come funziona la novità dei gruppi.

Di cosa si tratta

WhatsApp ha in serbo una nuova funzionalità per i suoi utenti, mirata a cambiare l’esperienza all’interno dei gruppi. Come sempre WABetaInfo ha scovato questa funzione svelando a cosa serve. Si tratta infatti di uno strumento che permette di riunire dei sottogruppi sotto una tematica principale, per scambiarsi idea al riguardo. Si potrà usare sia in modo professionale, che personale.

Cosa sono quindi le Community di WhatsApp? Si tratta di gruppi all’interno dei quali i partecipanti possono organizzarsi in sottogruppi, per discutere di progetti, tematiche attuali e interessi. Le Community saranno quindi una nuova tipologia di chat di gruppo, divise in sottoinsiemi a seconda delle proprie necessità.

In questi gruppi gli utenti potranno quindi avere accesso a canali di confronto, di lavoro, al cui interno si parlerà di una tematica comune. Non solo svago quindi ma anche produttività per le aziende o per le piccole realtà lavorative, che potranno organizzarsi usando proprio WhatsApp Community.

WhatsApp Community: come funziona

Ma come funziona WhatsApp Community? Questo strumento consente di riunire i gruppi in uno spazio dedicato e di assegnare loro un nome personale con una breve descrizione e una foto profilo. Ogni Community dovrebbe poter riunire 10 gruppi al massimo, divisi per diverse tematiche.

Una volta composta una Community poi al suo interno si creerà in automatico la chat Annunci, al cui interno i moderatori possono inviare delle comunicazioni importanti per tutti gli iscritti. In questo modo gli utenti potranno rimanere aggiornati in ogni momento.

All’interno di un’azienda quindi si potrà creare una Community, divisa poi in sottogruppi di lavoro. Ad esempio si potrebbe creare una Community per un progetto specifico, dividendo in piccoli gruppi, dedicati uno al marketing, uno allo sviluppo, uno ai costi e via dicendo.

Anche in ambito hobbistico si possono usare le Community di WhatsApp, per riunirsi parlando di specifiche tematiche come film, serie, videogiochi e tanto altro.

Quando arriva Community

Community di WhatsApp fa parte della beta 2.22.1.1, ma al momento non è una delle funzionalità che debutterà nella versione definitiva. Infatti al momento non sappiamo quando la funzione sarà disponibile. Si tratta di uno strumento ancora in via di sviluppo.

