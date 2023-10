News

Martina Pedretti | 12 Ottobre 2023

WhatsApp

WhatsApp ha lanciato una nuova interfaccia per Android, disponibile al momento solo per i beta tester: ecco le novità

Android riceve un’interfaccia aggiornata di WhatsApp

WhatsApp ha sviluppato in sordina un’interfaccia rinnovata per l’applicazione Android, e ora è ora pronto a rilasciarla a un numero limitato di beta tester. Scopriamo subito quali sono le novità.

WABetaInfo ha rivelato che la nuova interfaccia rinnovata di WhatsApp introduce nuovi colori e icone, e miglioramenti generali nel design dell’app Android.

Come si vede nello screenshot, l’interfaccia ridisegnata presenta nuove icone per offrire agli utenti un’esperienza più moderna, che possa migliorare l’impatto visivo complessivo dell’app. Inoltre, WhatsApp ha deciso di aggiornare il colore predominante del tema sia per la modalità chiara che per quella scura con un nuovo colore verde, e un nuovo mix cromatico per i box delle chat.

Come già succede su iOS, Whatsapp per Android ora presenta le icone di chat, chiamate, aggiornamenti e Community su una barra sulla parte inferiore dello schermo.

Nella parte superiore restano invece l’icona per scattare foto o registrare video e la lente per la ricerca. A queste si aggiunge il tasto per accedere alle impostazioni.

Sembra quindi che WhatsApp stia ascoltando attivamente il feedback degli utenti, rimanendo aggiornato con le tendenze di design dal momento. Ormai è solo questione di giorni prima che più utenti possano sperimentare il nuovo design dell’app.

La nuova interfaccia è disponibile per un numero limitato di beta tester che installano l’ultima versione beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store e verrà distribuita a più utenti nelle prossime settimane.