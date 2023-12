News

Martina Pedretti | 4 Dicembre 2023

WhatsApp

Su WhatsApp per iOS ora si possono mandare foto e video in qualità originale come file: ecco come usare la funzione

Con WhatsApp ora si possono inviare foto e video nella qualità originale

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità su iOS che consente agli utenti di condividere foto e video come documento per preservarne la qualità originale.

Come scrive da WABetaInfo, l’aggiornamento 23.24.73 di WhatsApp per iOS rileva che gli utenti possono ora “inviare facilmente contenuti multimediali di qualità originale come file“.

Questa funzionalità è stata testata da un piccolo sottogruppo di utenti a novembre, ma ora è disponibile per tutti gli utenti iOS. La novità verrà implementata nelle prossime settimane, quindi potrebbe volerci un po’ di tempo per apparire su tutti i dispositivi.

Come si mandano foto e video in qualità originale su WhatsApp? Basterà toccare “+” nella chat, selezionando “Documenti” e poi ” Scegli Foto o Video.” Una volta inviato, i destinatari possono accedere al file su WhatsApp per visualizzare foto e video. Per ora tuttavia c’è un limite di 2 GB per i file che possono essere inviati utilizzando questa funzione.

WhatsApp ha testato la stessa funzionalità anche per gli utenti Android da settembre di quest’anno. Questo ci rivela che una versione stabile per i dispositivi del robot verde potrebbe non essere troppo lontana.

In estate WhatsApp aveva già rilasciato la funzione per mandare foto e video in HD. Questa rimarrà disponibile per tutti gli utenti, e sarà accompagnata dallo strumento per inviare i media in formato originale.