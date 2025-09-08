WhatsApp testa la condivisione delle Live Photo di iOS

News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2025

WhatsApp

WhatsApp testa la condivisione delle Live Photo su iOS: ecco cosa cambia

WhatsApp continua a lavorare per offrire un’esperienza sempre più vicina alle funzioni native degli smartphone. Dopo aver introdotto la possibilità di condividere foto animate su Android, l’app di messaggistica sta ora sperimentando il supporto alle Live Photo di iOS, uno dei formati più caratteristici del mondo Apple.

Per chi non le conoscesse, le Live Photo non sono semplici immagini statiche: catturano un istante arricchito da movimento e audio, registrando i secondi immediatamente prima e dopo lo scatto. Finora, però, WhatsApp le “riduceva” a normali foto statiche, privandole della loro componente più speciale. L’unica alternativa era convertirle in GIF, ma con perdita di qualità e senza audio.

Con l’ultima beta per iOS (versione 25.24.10.72 distribuita via TestFlight), alcuni utenti selezionati hanno iniziato a provare il vero salto di qualità. Ora è possibile inviare e ricevere Live Photo nel loro formato originale, complete di movimento e suono. Ogni immagine dinamica viene contrassegnata da un’icona dedicata nella miniatura, così da distinguerla a colpo d’occhio da una normale foto. Aprendola, il destinatario potrà attivare la riproduzione con un semplice tocco, rivivendo lo scatto in tutta la sua autenticità.

Un aspetto particolarmente interessante è la compatibilità multipiattaforma: le Live Photo inviate da iPhone saranno visibili come immagini animate anche su Android e viceversa. WhatsApp ha quindi creato un ponte che elimina la storica frammentazione tra i due ecosistemi, garantendo un’esperienza uniforme indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Gli utenti mantengono comunque il pieno controllo: chi preferisce potrà inviare le Live Photo come immagini statiche, disattivando l’animazione tramite un’opzione rapida nella scheda Galleria o nell’editor. Una soluzione utile, ad esempio, per risparmiare dati o quando non serve il contenuto dinamico.

Al momento la funzione è in fase di test e disponibile solo per un numero limitato di beta tester. Nei prossimi mesi arriverà a un pubblico sempre più ampio. Quando sarà disponibile per tutti, WhatsApp darà finalmente agli utenti iOS la possibilità di condividere ricordi dinamici senza compromessi, portando la messaggistica un passo più vicino alle esperienze fotografiche originali degli smartphone.