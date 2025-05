WhatsApp testa i riassunti dei messaggi generati dall’AI

News

Martina Pedretti | 7 Maggio 2025

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione per riassumere i messaggi non letti grazie all’intelligenza artificiale

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo i messaggi non letti. Con l’ultima beta per Android (versione 2.25.15.12), è emerso che la piattaforma di messaggistica sta testando i riassunti automatici dei messaggi ricevuti.

Questa nuova funzione permetterà agli utenti di ottenere un riassunto privato dei nuovi messaggi ricevuti in chat, gruppi o canali, senza dover leggere ogni singola riga. Un apposito pulsante apparirà nella conversazione quando ci saranno molti nuovi messaggi, offrendo la possibilità di generare un riepilogo tramite Meta AI. Il contenuto sarà elaborato di un ambiente sicuro, in modo che né Meta né WhatsApp possano accedere ai messaggi.

Il riassunto torna poi al dispositivo senza che nessun dato venga salvato o conservato. Tuttavia, questa funzione non sarà disponibile nelle chat che utilizzano la protezione avanzata della privacy, per rispettare la scelta degli utenti che preferiscono non usare funzionalità AI in determinate conversazioni.

Questa funzione, ancora in fase di sviluppo, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi è inserito in gruppi molto attivi o segue numerosi canali: con un solo tocco si potrà recuperare il filo del discorso, senza compromettere la crittografia end-to-end che caratterizza WhatsApp.

L’arrivo del riassunto dei messaggi segna un altro passo verso una messaggistica intelligente ma sicura, in cui la comodità dell’intelligenza artificiale si coniuga con una tutela rigorosa della privacy. Resta da vedere quando questa novità uscirà ufficialmente sui vari dispositivi, ma le basi sembrano già solide.