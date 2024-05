News

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

C’è da fare molto attenzione ai messaggi che si ricevono su WhatsApp! Sta circolando con insistenza una truffa e se non controllate con attenzione il contenuto del testo e cadete nella trappola, questa potrebbe svuotarvi il conto!

La truffa su WhatsApp

È un problema sempre più evidente che ora si sta facendo largo anche nelle piattaforme di messaggistica come WhatsApp. I tentativi di truffa non si fermano, anzi sembrano essere sempre più frequenti e chi vi capita rischia grosso. Il raggiro di cui vi parliamo è ormai collaudato e conosciuto ai più, ma pare abbia fatto addirittura uno step in più.

Ma come inizia tutto e come evitare l’inganno su WhatsApp? Allora partiamo dal presupposto che di solito si riceve un messaggio scritto in italiano verosimile, che potrebbe nascondere comunque degli errori grammaticali. Strafalcioni che se si è impegnati in altro o con la testa tra le nuvole, magari, potrebbero anche sfuggire. In sostanza il testo del messaggio in questione fa sapere alla propria mamma di aver perso il telefono e, di conseguenza, di aver cambiato numero. Dunque invita l’altra persona a salvare il nuovo contatto.

Ma non è tutto perché nel testo su WhatsApp è presente anche un link che, se cliccato, rimanda a una conversazione che permette di poter parlare con un altro numero. A seguito di qualche messaggio del tutto innocuo (almeno all’apparenza), il truffatore fa sapere all’altra persona di avere dei problemi economici, difficoltà a pagare le bollette. Quindi ci aspetta una richiesta di aiuto. E viene utilizzata la figura del figlio, di modo che il genitore possa intenerirsi.

Così scatta la frode! Perché chi casca in questa trappola riceve un link o delle coordinate di un bonifico bancario da 2000 Euro da effettuare. La somma spesso è diversa, ma sempre comunque alta. Per fortuna molti istituti bancari bloccano preventivamente questi trasferimenti di denaro, dato che vengono effettuati verso IBAN esteri.

Semmai vi dovesse capitare di ricevere un messaggio simile su WhatsApp, ignoratelo ed eliminatelo subito perché si tratta di una truffa. E questo si sta verificando anche con le compagnie telefoniche, non solo con le piattaforme di messaggistica.

Quindi il consiglio che vi diamo è di prestare grande attenzione!