Andrea Sanna | 4 Maggio 2023

Ultime novità in arrivo su WhatsApp che riguardano privacy, chiamate, community e non solo. Tutto ciò che c’è da sapere

Le ultime novità su WhatsApp

Sia per iOS che per Android su WhatsApp sono in arrivo degli importanti aggiornamenti, che riguardano privacy, community e chiamate. Ma vediamo insieme passo passo di cosa si tratta.

Come reso noto da WABetaInfo dalla versione beta 2.23.9.73 del social per iOS è stata rilevata la funzione Privacy Checkup che permette a ogni utente di WhatsApp di avere una panoramica più dettagliata delle impostazioni sulla privacy legate al proprio account da poter rivedere e gestire in modo rapido.

Avviato WhatsApp, coloro che avranno questa funzione, ci si troverà davanti a un nuovo banner nella parte alta del display, direttamente nelle impostazioni sulla privacy.

WhatsApp come cambia la privacy

Cliccato il banner ci saranno diversi collegamenti rapidi dove si potrà scegliere chi ha modo di aggiungerci ai gruppi WhatsApp, gestire i vari contatti e scegliere a chi mostrare le informazioni. Si passa dalle foto profilo all’ultimo accesso e così via. Sarà anche possibile abilitare la scomparsa dei messaggi e i backup crittografati end-to-end che aggiungono un ulteriore livello di privacy e sicurezza all’account. Al momento però l’intera funzionalità è in fase di test.

Anche Android però si sta dando da fare. Nella versione beta 2.23.10.4 di WhatsApp troviamo la funzione che permetterà di evidenziare le chiamate in rosso (da numero di contatto o sconosciuto) in caso di chiamata persa.

Funzione Community – WhatsApp

Nella versione beta 2.23.10.5, WhatsApp vuole dare la possibilità di menzionare gruppi all’interno della community. L’amministratore può menzionare gruppi appartenenti alla community nel gruppo di annuncio. Questo permetterà quindi di identificare facilmente i gruppi facilitandone l’adesione in caso di interesse.

Altra funzione è legata invece anche alla navigazione tra le varie community grazie all’organizzazione di sottogruppi accessibili attraverso un preciso tasto. Anche questa funzione è in fase di test.

Infine altra modifica riguarda l’interfaccia su WhatsApp disponibile per Android, come già vi avevamo accennato.