Nicolo Figini | 31 Dicembre 2024

WhatsApp Web sta per introdurre due nuove funzioni che prendo in considerazione, in parte, l’AI. Ecco di cosa si tratta

WhatsApp Web si prepara a lanciare due novità che sicuramente andranno a migliorare l’esperienza degli utenti all’interno dell’app. Ecco di cosa si tratta e tutto quello che sappiamo.

Le novità su WhatsApp Web

Sempre più spesso ci ritroviamo a scrivere di nuove funzioni che arriveranno presto sull’applicazione di messaggistica istantanea. Possiamo, per esempio, citare le chatbot AI ma anche l’introduzione di un tastierino numerico interno per le chiamate.

Oggi, però, vi vogliamo parlare di qualcosa legato a WhatsApp Web. Partiamo con il primo inedito strumento chiamato “Chatta con noi“, che consentirà alle persone di parlare con l’assistenza tecnica in modo semplice e veloce. Per utilizzarla dovrete accedere alla sezione Audio dell’app e qui si potrà effettuare la propria richiesta.

In un primo momento, le risposte verranno fornite dall‘intelligenza virtuale ma se non dovessero esservi utili si potrà chiedere l’assistenza di un operatore umano. In tal modo si andranno a diminuire i tempi di attesa e tutte le difficoltà relative alla risoluzione del problema.

Una seconda funzione di WhatsApp Web, invece, riguarderà la ricerca inversa delle immagini. Di cosa si tratta? In sostanza, tale strumento garantirà la veridicità delle informazioni ricevute da una terza parte, come riporta anche HDBlog.

Per esempio, potrete verificare la provenienza di una foto cliccando sul pulsante “Ricerca su Web” e Google vi aprirà una pagina con tutti i siti che contengono quella stessa fotografia. Un mezzo in più per difendersi dalle fake news e dalle immagini manipolate per trarvi in inganno.

Al momento non sappiamo ancora quando tutto ciò verrà implementato in pianta stabile ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Come al solito, vi terremo informati con tutte le news del caso nel prossimo periodo.