Cosa sappiamo del gioco Marvel’s Wolverine per Ps5: news su uscita, trama, gameplay, prezzo e trailer del titolo Insomniac.

Wolverine per Ps5 uscita

Durante il PlayStation Showcase di settembre 2021 è stato annunciato Wolverine, un nuovo gioco Marvel di Insomniac Games, in arrivo per Ps5. Ma prima di parlare in dettaglio del gioco, sappiamo già quando esce?

Nel corso dell’evento PlayStation non è stato annunciato quando uscirà Wolverine Al contrario di Spider-Man 2, che uscirà nel 2023, non sappiamo infatti l’anno o la data di debutto. Come quest’ultimo anche Wolverine sarà un’esclusiva di PlayStation 5. Sony si prenderà quindi il suo tempo per realizzare questo gioco, attualmente nelle prime fasi del suo sviluppo, in arrivo solamente sulla nuovissima console al momento introvabile.

Ryan Schneider di Insomniac ha spiegato:

Anche se Marvel’s Wolverine è all’inizio dello sviluppo, so che il team sta creando qualcosa di speciale, con una narrazione emotiva e un gameplay all’avanguardia.

Trama e gameplay

Per il momento non sappiamo molto della trama del gioco Wolverine, che, durante la presentazione, ha scatenato il web. Sono infatti ancora poche immagini e le informazioni, che hanno lasciato nei fan un segno indelebile. Il trailer è ambiento all’interno di un bar devastato, con Logan al bancone seduto tranquillo. Alle sue spalle si alza una figura, e Wolverine fuori i suoi artigli in adamantio, pronto a entrare in azione.

Non abbiamo informazioni sul gameplay del gioco, anche se potrebbe essere molto simile a quello del franchise di Spider-Man. Quindi potremmo trovarci davanti a un action game open world.

Prezzo Wolverine

Sappiamo già quanto costa Wolverine per PlayStation 5? Al momento è presto per conoscere un prezzo del gioco, anche se questo potrebbe aggirarsi sugli 80 euro, se non di più. Lo scopriremo solo più avanti, quando saranno attivati i pre-order.

Trailer

Di seguito trovate il teaser trailer ufficiale di Wolverine per PlayStation 5.

PC Professionale © riproduzione riservata.