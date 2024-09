News

Andrea Sanna | 24 Settembre 2024

Nuova trovata da parte di Elon Musk, annunciata nelle scorse ore. L’amministratore delegato di Tesla ha fatto sapere infatti di aver modificato la funzione del tasto blocca su X. Una scelta che sta facendo piuttosto discutere, quando ha rivelato cosa cambierà da ora in poi.

Modifica al tasto “blocca” su X

I social si stanno via via aggiornando rapidamente con cambiamenti più o meno radicali alla propria piattaforma. È il caso di Instagram, per esempio, ma lo è anche per TikTok e in queste ultime ore persino per X. La notizia, trapelata prima dal ricercatore Nima Owji, ha trovato una conferma. Non si tratta dunque di un rumor come tanti perché a parlare è stato persino Elon Musk.

Verrà introdotta una modifica alla funzione del blocco degli account. Cosa significa ciò? Facciamo un esempio pratico e veloce: mettete caso che voi abbiate intenzione di bloccare qualcuno su X. Per quanto voi compiate questo gesto verso l’altro utente, quest’ultimo potrà comunque visualizzare i post pubblici pubblicati, anche se non potranno interagire con essi.

“Era giunto il momento che ciò accadesse. La funzione di blocco impedirà all’account in questione di interagire con i post pubblici, ma non di visualizzarli”, ha detto con entusiasmo Elon Mask su X.

L’intervento di Elon Musk su X

La decisione, piuttosto controversa, ha già un precedente nel 2013, quando Elon Musk aveva pensato bene di dare comunque la possibilità agli utenti bloccati di visualizzare i contenuti. Ma non solo, perché era possibile anche interagire con coloro che li avevano bloccati. E pensate non era possibile vedere le interazioni.

L’aggiornamento in questione all’epoca aveva scatenato clamore su X (che in quel periodo si chiamava ancora Twitter), tanto da spingere l’azienda a una riunione d’emergenza.

Ora a distanza di tempo ci risiamo e coloro che utilizzano X sembrano essere piuttosto preoccupati. L’annuncio ha generato malcontento. Elon Musk ci ripenserà o andrà dritto per la sua strada?