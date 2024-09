Instagram aggiunge nuovi adesivi e aggiorna il gioco Emoji Pong

News

Martina Pedretti | 23 Settembre 2024

Instagram

Due novità arrivano su Instagram: nuovi adesivi e Emoji Pong

Instagram ha recentemente introdotto nuove funzionalità per rendere più coinvolgenti le Storie e i Reel, oltre a migliorare l’esperienza di gioco all’interno dell’app. Stiamo parlando dell’aggiunta di 38 nuovi adesivi che includono classici molto apprezzati, e dell’Emoji Pong.

Inuovi sticker non rappresentano un cambiamento radicale, ma offrono più possibilità di espressione e connessione con i propri follower, specialmente avvicinandosi alla fine dell’anno, periodo di maggiore interazione online.

In parallelo, Instagram ha aggiornato anche il gioco “Emoji Pong“, una funzione interattiva che consente agli utenti di sfidarsi a un mini-gioco all’interno della chat. L’utente può inviare un’emoji a un amico tramite messaggio privato, e se uno dei due la tocca, si attiva una partita a “Emoji Pong”. Questo gioco era stato inizialmente introdotto come Easter egg a marzo, ma ora è stato aggiornato con un’interfaccia utente migliorata e nuove opzioni di gioco, rendendo l’esperienza più fluida e divertente.

Questi aggiornamenti sembrano essere mirati principalmente ai giovani studenti che stanno rientrando a scuola, un pubblico che spesso cerca modi interattivi per utilizzare le piattaforme social. Sebbene non si tratti di cambiamenti significativi in termini di funzionalità, questi nuovi strumenti sicuramente contribuiscono a rendere Instagram più attraente per chi cerca nuove forme di interazione.

La scorsa settimana, Instagram ha anche introdotto gli Account per adolescenti, che offrono protezioni migliorate per gli utenti più giovani, pur continuando a fornire accesso alle funzionalità più popolari della piattaforma. Gli account per adolescenti introducono una funzionalità “Limite giornaliero” e incoraggiano gli adolescenti a prendersi una pausa dopo un’ora di scorrimento.

Tutte le novità sono già disponibili con l’ultima versione dell’app.