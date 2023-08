News

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Twitter X

Le parole di Elon Musk su X

Elon Musk ha spaventato gli utenti di X, l’erede di Twitter, affermando che la piattaforma potrebbe fallire. Parole queste che hanno destato preoccupazione tra chi utilizza la piattaforma e derivano da un commento del miliardario su una notizia.

L’ad di Tesla, infatti ha detto la sua su un problema tecnico che ha fatto in modo che le foto postate prima del 2014 sparissero dal noto social network. Una situazione che ha generato non poco caos sulla piattaforma X. Sono spuntate fuori anche svariate ipotesi che avrebbero dettato queste drastiche scelte. Musk intanto ha fatto capolino e ha ammesso quanto segue: “La triste verità è che non ci sono grandi social network al momento. Noi potremmo fallire, come molti hanno previsto, ma proveremo fino alla fine”.

Al The Guardian Tom Coates ha spiegato che potrebbe trattarsi di un gesto voluto. Dunque secondo l’esperto in Product Strategy si vorrebbe risparmiare sui costi di archiviazione dati di X. Ma ci sono anche altre ipotesi. Tutto si è verificato dopo che Elon Musk ha deciso di mettere un freno all’accesso da altre piattaforme come Threads, Facebook e Instagram.

Diversi utenti hanno quindi pensato che l’accaduto di X potrebbe aver esasperato Elon Musk, che già sta cercando di rilanciare la piattaforma con non poche difficoltà. Lui infatti vorrebbe far diventare l’ex Twitter un’app in grado di fare più cose, oltre all’intrattenimento anche le transazioni finanziarie.

Come avevamo già detto infatti l’idea sarebbe quella di arrivare a far diventare X una sorta di WeChat. Linda Yaccarino a riguardo ha spiegato, come riferisce TGCom24: “Il futuro dell’interattività illimitata, centrato sull’audio, il video, la messaggistica e i pagamenti”.

Cosa succederà ora a X?