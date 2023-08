News

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Torna la censura su X

L’ingresso di Elon Musk su X, nuovo nome della piattaforma comunemente conosciuta da tutti come Twitter, ha portato a un cambio radicale sul metodo di utilizzo del social network. Questo perché fino a poco tempo prima era prevista la censura. Il magnate sudafricano, però, aveva apportato delle modifiche, scegliendo invece la libertà di pensiero (nonostante tutto).

Il 13 marzo scorso poi Elon Musk ha deciso di affidare X a Linda Yaccarino e proprio con lei le cose prenderanno nuovamente una piega diversa e tornerà nuovamente “di moda” la censura nei confronti di alcuni utenti o materiale condiviso in rete.

Come annunciato in un’intervista rilasciata all CNBC, l’amministratore delegato ha fatto sapere che saranno adottate nuove politiche su X per il controllo dei contenuti. Ne ha sottolineato la “tolleranza zero”, in alcuni particolari casi. Queste le sue parole a riguardo:

«Dopo le acquisizioni, abbiamo costruito strumenti per la sicurezza del marchio e la moderazione dei contenuti che non erano mai esistiti prima in questa azienda. E abbiamo introdotto una nuova politica per rispondere sul punto specifico dell’hate speech, chiamata “Libertà di espressione, non di divulgazione”. Quindi, se hai intenzione di postare qualcosa di illegale o contro la legge, sei fuori».

Linda Yaccarino sulla censura che presto arriverà su X ha spiegato ancora con fermezza: «Tolleranza zero. Ma soprattutto, se vuoi postare qualcosa che è lecita, ma orribile, sarai etichettato. Sarai etichettato, sarai de-amplificato, il che significa che il contenuto non lo potrai condividere. È molto importante notare che, una volta che un post viene etichettato e non può essere condiviso e l’utente lo vede, il 30% delle volte lo toglie lui stesso».

Così la Yaccarino ha spiegato il nuovo metodo che sarà adottato su X da ora in poi. Staremo a vedere cosa cambierà e come reagiranno gli utenti alla notizia.