News

Martina Pedretti | 18 Maggio 2023

YouTube

Pubblicità senza skip in arrivo per chi guarda YouTube da TV

YouTube ha annunciato in un post sul blog che inizierà ad aggiungere pubblicità più lunghe e senza skip prima dei video che le persone guardano da Smart TV. La società inserirà infatti annunci da 30 secondi, che non si potranno saltare.

Attualmente, YouTube mostra quasi sempre due annunci di 15 secondi su ogni video con il pulsante per saltarli dopo qualche attimo, a seconda del contenuto che stanno visualizzando.

Per il momento la nuova norma sugli annunci è dedicata alle persone che guardano i contenuti di YouTube Select nel mercato statunitense. Non c’è conferma quando questo sarà attuato in altri paesi. La società infatti sostiene che il 70% delle visualizzazioni di Select venga proprio dalle TV. Per questo è la piattaforma perfetta per gli annunci più lunghi.

YouTube ha anche annunciato che inizierà a testare gli annunci pubblicitari che appaiono quando si mette in pausa un video in TV.

Ma come si possono saltare gli annunci su YouTube? Per il momento l’unico modo per saltare le pubblicità da TV è acquistare l’abbonamento YouTube Premium. Dopo il mese di prova, il costo di Premium è di 11.99 euro al mese.

Infatti YouTube ha annunciato di aver attuato una misura contro gli ad-blocker. Le app o estensioni che agiscono illegalmente e bloccano le pubblicità da browser hanno infatti i giorni contati. Presto il sito non si potrà usare se si ha attivo un ad-blocker, con l’intento di spingere gli utenti che non vogliono guardare la pubblicità a iscriversi a Premium.