Pinch to zoom arriva su YouTube Premium

YouTube ha iniziato a testare una nuova funzione, ovvero lo zoom sui video. Si tratta di una novità al momento riservata esclusivamente agli abbonati YouTube Premium. Infatti il servizio a pagamento offre agli iscritti l’accesso ad alcuni servizi ancora in fase di sperimentazione. Ma come funziona?

Sappiamo che fino al 1 settembre YouTube testerà lo zoom sui video, per poi decidere se renderlo disponibile per tutti gli utenti. La novità funzionerà solamente su smartphone, e permetterà di zoomare l’immagine dei video che si stanno guardando. Per farlo basterà allargarla con le dita, proprio come si fa lo zoom su qualsiasi foto o video presente nella galleria o su altri social. Sembra che al momento lo strumento non sarà disponibile se non in versione mobile.

Come utilizzare questa funzionalità quindi? Pizzicando il video player con due dita (pinch to zoom) per aumentare e diminuire lo zoom.

Dopo che si è usato lo zoom su YouTube, è poi possibile muoversi attraverso il frame, e entrare nel dettaglio di un preciso punto dell’immagine. Come già detto però al momento non tutti possono attingere alla novità, che arriverà solo se la fase di testing su Premium sarà accolta con feedback positivi dagli abbonati.

Quando finirà il periodo di prova, sembra che la funzione verrà disattivata per poi eventualmente essere rilasciata per tutti.

