Su YouTube arrivano gli Applausi: cosa sono e come funzionano

YouTube lancia una nuova funzione, ovvero gli Applausi, un nuovo modo per esprimere il proprio sostegno ai content creator. Si tratta di un’animazione che prende forma, come da nome, di un battito di mani, per incoraggiare i propri YouTuber preferiti. La funzione è arrivata su Android, per l’app di YouTube, e anche sulla versione desktop. Ecco di cosa si tratta e come funzionano.

Come si usano gli Applausi di YouTube? Si tratta di uno strumento che si può acquistare, direttamente dal pulsante dedicato. Cliccando su Applaudi, sotto al player del sito, apparirà una finestra dedicata, che visualizza il costo dell’applauso. Il prezzo varia a seconda del paese o dell’area geografica. Successivamente basterà seguire le istruzioni sullo schermo per completare l’acquisto.

Per gli utenti sono disponibili quattro diverse animazioni, il cui costo varia a seconda di ciò che si sceglie. Gli Applausi di YouTube più elaborati avranno un costo maggiore, mentre quelli più semplici avranno un prezzo inferiore.

YouTube inoltre permette di acquistare un applauso su un singolo video più volte. L’azione poi sarà adeguata al rispetto dei limiti di acquisto. Di seguito ecco le direttive pubblicate da YouTube nella pagina dedicata alla nuova funzione. Al link sono disponibili le informazioni sugli Applausi.

“Per alcuni utenti, nei video sui quali è stato acquistato l’applauso degli spettatori verrà visualizzato automaticamente un commento pubblico standard visibile a tutti. Questo commento è un bonus gratuito incluso nell’acquisto. Prima di completare l’acquisto, si aprirà un’anteprima di questo commento pubblico standard che include il nome del proprio canale, l’immagine del profilo e l’importo dell’applauso degli spettatori acquistato“.

L’applauso degli spettatori è acquistabile tramite computer e, solo da alcuni utenti, tramite l’app YouTube per Android anche in Italia. Il canale interessato riceverà gran parte delle entrate derivanti dal singolo acquisto.

E voi avete già ottenuto gli Applausi? Userete questa nuova funzione di YouTube per sostenere i vostri creator preferiti?

