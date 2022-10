YouTube introduce gli handle: come funzionano i nickname per creator

Su YouTube arrivano gli handle: come funzionano i nickname unici per creator e utenti, cosa cambia e da quando

YouTube ha deciso di introdurre gli handle per creator e utenti, un nuovo modo in cui si possono trovare più facilmente agli account del sito. Da quando arriveranno i nickname e cosa cambia.

Per molti creator, YouTube è una community e una base di partenza per il proprio business. Proprio per questo la piattaforma ha deciso di introdurre gli handle, per interagire con i creator e tra di loro in modo più facile. Infatti ogni canale avrà un handle unico, rendendo più immediato per i fan scoprire i contenuti e manifestare interesse per i creator che amano.

Ma cosa cambia? Gli handle YouTube appariranno sia sui canali che sugli Shorts, quindi saranno immediatamente e costantemente riconoscibili. Presto sarà più semplice e veloce menzionarsi nei commenti, nei post della community, nelle descrizioni dei video e altro ancora. Ad esempio, i creator potranno essere citati nei commenti o taggati nel titolo di una recente collaborazione, e questo li aiuterà ad aumentare la visibilità e raggiungere del nuovo pubblico.

Questi nickname si uniscono ai nomi già presenti dei canali come un altro modo per identificare un account YouTube. Tuttavia, a differenza dei nomi dei canali, gli handle sono unici per ciascun creator, per poter stabilire il proprio marchio in modo distinto.

Da quando saranno introdotti? Nel corso del prossimo mese, YouTube avviserà i creator quando potranno scegliere un handle per il loro canale. Nella maggior parte dei casi, se un canale ha già un URL personalizzato, questo diventerà automaticamente l’handle predefinito, oppure si potrà scegliere di cambiare il nickname per il proprio account non appena arriverà la notifica in YouTube Studio. Dato che questi devono essere unici e ogni canale su YouTube ne avrà uno, sono in arrivo gradualmente.

Quando un creator sceglie il proprio handle, verrà creato anche un URL corrispondente (es: youtube.com/@handle) in modo che i creator possano indirizzare facilmente le persone ai loro contenuti quando non sono su YouTube. Se un canale ha già un URL personalizzato, non è necessario aggiornare i collegamenti: verranno automaticamente reindirizzati al nuovo URL con il nuovo handle.

