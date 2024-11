News

Martina Pedretti | 26 Novembre 2024

YouTube

YouTube Music Recap 2024: come usarlo per scoprire quali sono gli artisti, brani, generi e podcast preferiti del tuo anno musicale

Anche quest’anno, YouTube si ispira a Spotify con il lancio del YouTube Music Recap 2024, una funzione che offre agli utenti una panoramica personalizzata delle loro abitudini di ascolto musicale. Questo resoconto permette agli appassionati di musica di ripercorrere i momenti più significativi del proprio anno, celebrando i brani, gli artisti e i generi che hanno segnato il 2024.

Che cos’è il YouTube Music Recap 2024?

Disponibile sia su YouTube che sull’app YouTube Music, il riepilogo include statistiche dettagliate come artisti preferiti, brani più ascoltati, generi esplorati, stati d’animo musicali e persino approfondimenti sui podcast. Oltre alle informazioni tradizionali, quest’anno sono state introdotte nuove funzionalità, come animazioni migliorate e una maggiore qualità delle immagini, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e visivamente accattivante.

Come si accede al proprio YouTube Music Recap 2024? Basta fare il login sul proprio profilo, selezionare “Il tuo riepilogo” e cliccare su “Ottieni il tuo riepilogo”.

YouTube ha anche integrato una cronologia di ascolto personalizzata, che evidenzia i momenti salienti del viaggio musicale di ogni utente, permettendo di rivivere i ricordi sonori più importanti dell’anno.

Una caratteristica interessante è la possibilità di condividere schede dati personalizzate sui social media, uno strumento che non solo aumenta la visibilità di YouTube Music ma promuove anche l’interazione tra gli utenti. Grazie a questa funzione, i fan possono scoprire nuove tracce e artisti, ampliando i propri orizzonti musicali basandosi sui generi che hanno dominato il loro 2024.

Oltre al riepilogo musicale, YouTube offre un Gaming Recap per gli appassionati di videogiochi. Questa funzione presenta i contenuti di gioco più seguiti dell’anno, rafforzando l’interazione degli utenti con la piattaforma anche al di fuori della musica.

Ora che è arrivato il YouTube Music Recap 2024, gli utenti di tutto il mondo possono rilassarsi un momento, in attesa del lancio più atteso, ovvero quello dello Spotify Wrapped 2024.